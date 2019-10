La Pro Vasto fa suo il big match: 3 a 2 contro gli Aquilotti. Gissi e Torrebruna in testa

Per due volte in vantaggio, gli Aquilotti non riescono ad aggiudicarsi la posta in palio nel big match di giornata. A sbloccare il risultato è un autogol dei vastesisugli sviluppi di un calcio d'angolo; la formazione di mister Bolognese viene raggiunta poco dopo dal bomber Pianese che ribadisce in rete una respinta del portiere su tiro di Natarelli. Poi Morrone segna un autentico eurogoal da centrocampo che riporta avanti i sansalvesi. Il secondo pareggio arriva su una mischia in area che si conclude con l'autogol di Ferrante. Nella seconda frazione di gioco i padroni di casa calano e la rete decisiva arriva con D'Ascanio.

I biancorossi di Liberatore si portano così a un punto della vetta con una partita da recuperare (con il Montazzoli).

Il Torrebruna si è aggiudicato il derby dell'Alto Vastese con la New Robur. 2 a 0 per i granata che avrebbero potuto vincere anche con maggior scarto: da annotare infatti ci sono un rigore non trasformato da Lella e tre legni colpiti dallo stesso Lella e da Nicola e Alessio Pelliccia. Non hanno invece sbagliato Giovanni Salvatore e Davide Pasciullo che hanno siglato le due reti che proiettano il Torrebruna al primo posto insieme al Gissi.

Nell'anticipo di ieri, il Gissi si è imposto per 2 a 1 contro il Montazzoli grazie alle reti di Sacko e D'Amico. Rete degli ospiti di Carapello.

Il Vasto United dilaga in casa contro il Montalfano. Finisce 5 a 1 grazie alle reti di Mirko Piccinini, Gianmarco Bozzelli, Davide Di Ninni e Cristian Di Laudo (doppietta); per i gialloverdi il gol della bandiera è stato messo a segno da Massimiliano Sacchetta. La formazione di mister De Ninis si porta così subito dietro il gruppo di testa.

L'Audax Palmoli continua a mantenere un ruolino di marcia incoraggiante in questo primo anno di ritorno sul campo. A farne le spese oggi è stato il Real San Giacomo, tra le mura amiche i palmolesi si sono imposti per 4 a 2. Sugli scudi Gaetano Santamaria autore di una tripletta, un gol per Carlo Bolognese; gli ospiti hanno segnato con Mincone e Lima.

L'Atletico Vasto ha vita facile contro i Lupi Marini in trasferta e passa grazie a due doppiette di Nicola Ciappa e Andrea Budano per il 4 a 0 finale. Nel finale i padroni di casa falliscono un rigore con Alessandro Selvaggi.

L'8ª giornata si conclude con la cinquina che il Real Cupello ha rifilato al Carpineto Guilmi: 5 a 0. A segno, oltre a un autogol, sono andati Maurizio Marcello (doppietta), Kevin Antenucci e Daniel Scardigno.

In classifica marcatori allunga in testa Pianese (Pro Vasto) a 11, sale Piccinini (Vasto United) nel terzetto al secondo posto con 6 reti insieme a Suriano (Gissi) e Lella (Torrebruna).

L'8ª GIORNATA

Aquilotti - Pro Vasto 2-3

Audax Palmoli - Real San Giacomo 4-2

Lupi Marini - Atletico Vasto 0-4

Real Cupello - Carpineto Guilmi 5-0

Torrebruna - New Robur 2-0

Gissi - Montazzoli 2-1

Vasto United - Montalfano 5-1

Riposa Furci

LA CLASSIFICA

Gissi 19

Torrebruna 19

Pro Vasto 18*

Aquilotti 16*

Vasto United 13

Audax Palmoli 12

Atletico Vasto 12

Real Cupello 12

New Robur 10

Furci 9

Montazzoli 9*

Real San Giacomo 3

Montalfano 3

Lupi Marini 1

Carpineto Guilmi 1

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Atletico Vasto - Unione Sportiva Gissi

Carpineto Guilmi - Vasto United

Montalfano - Audax Palmoli

Montazzoli - Torrebruna

New Robur - Real Cupello

Pro Vasto - Lupi Marini

Real San Giacomo - Furci

Riposa Aquilotti San Salvo