La Dinamo Roccaspinalveti non si ferma più, torna alla vittoria la Sansalvese

Momento felice per le formazioni di Roccaspinalveti. Risultato convincente in Prima dei biancoverdi e, in Seconda, Dinamo che è ormai ha il fiato sul collo della capolista, il Perano. Contro la nobile decaduta, l'Odorisiana, i roccolani si impongono in casa per 2 a 0 grazie alle reti di Giuseppe Luciano e Paolo Fabiano; buone notizie anche dalla difesa, dove Vino & Co. hanno fatto buona guardia.

Torna alla vittoria la Sansalvese che in settimana ha cambiato allenatore sostituendo Turchi (rimaso nella dirigenza) con Nino Barisano. Lo scossone c'è stato e dopo una serie di risultati infelici sul campo di via Stingi si sono rivisti i tre punti nel 2 a 0 contro il Tornareccio. Di Lamberti e Ciccotosto le reti dei padroni di casa.

Nell'anticipo di ieri il Carunchio ha perso in casa contro lo Sporting Altino per 2 a 0. Sconfitta anche per il San Buono che oggi a Roccascalegna era andato in vantaggio con D'Adamio ma è stato rimontato dall'Atletico che al fotofinish si aggiudica il match per 2 a 1.

Perde il Casalanguida in trasferta contro i Draghi San Luca in risalita. Finisce 3 a 2 per i padroni di casa. I biancazzurri sono andati a segno con Giuseppe Di Marco e Valerio Di Croce.

Il periodo no continua infine per anche per la Virtus che resta a 3 punti insieme all'Odorisiana. Il Di Santo Dionisio sbanca Tufillo per 3 a 1, gol della bandiera di Nicola Ramundi.

LA 10ª GIORNATA

Atletico Roccascalegna - San Buono 2-1

Carunchio - Sporting Altino 0-2 (ieri)

Dinamo Roccaspinalveti - Odorisiana 2-0

Draghi San Luca - Casalanguida 3-2

Fossacesia 90 - Virtus Castel Frentano 1-2

Sansalvese - Tornareccio 2-0

Virtus Tufillo - Di Santo Dionisio 1-3

Virtus Rocca San Giovanni - Perano 0-1

LA CLASSIFICA

Perano 23

Fossacesia '90 21

Dinamo Roccaspinalveti 21

Virtus Castel Frentano 21

Di Santo Dionisio 19

Sporting Altino 17

Atletico Roccascalegna 14

Sansalvese 14

Carunchio 13

Tornareccio 12

San Buono 12

Virtus Rocca San Giovanni 12

Casalanguida 11

Draghi San Luca 8

Virtus Tufillo 3

Odorisiana 3

LA PROSSIMA GIORNATA

Casalanguida - Carunchio

Di Santo Dionisio - Draghi San Luca

Dinamo Roccaspinalveti - Virtus Rocca San Giovanni

Odorisiana - Virtus Tufillo

San Buono - Fossacesia 90

Sporting Altino - Atletico Roccascalegna

Tornareccio - Perano

Virtus Castel Frentano - Sansalvese