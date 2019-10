Gli impianti sportivi del Parco Muro delle Lame saranno dati in gestione

Sono 13 i punti all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Vasto che si riunirà nell'aula Giuseppe Vennitti in prima convocazione il 23 novembre e, in seconda convocazione, il 26 novembre alle ore 9.15. Dal documento diramato dal presidente Mauro Del Piano sono molti i temi di interesse della seduta. Oltre alle numerose interrogazioni e mozioni presentate dai consiglieri comunali di opposizione, si discuterà della cessazione del servizio di mattatorio comunale, di provvedimenti urgenti sulla situazione della polizia locale e dell'esternalizzazione della gestione degli impianti sportivi del Parco Muro delle Lame.

L'area sportiva con pista di atletica e campi da tennis torna spesso alla ribalta per le sue cattive condizioni. Un'area che potrebbe essere il fiore all'occhiello dell'impiantistica cittadina ma, per mancanza di cura e investimenti, è lasciata all'abbandono. Ora l'amministrazione vuole passare la palla ai privati con l'auspicio che il parco Muro delle Lame possa recuperare decoro e funzionalità. Nel consiglio comunale del 26 novembre ci sarà modo di conoscere quali sono le intenzioni dell'amministrazione circa la gestione.

1. Consegna attestato di civica benemerenza al Cav. Giuseppe Catania, Presidente onorario dell'Associazione Vastese della Stampa.

2. D.U.P. – Documento Unico di Programmazione 2019-2021. Presentazione al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 170 del d.lgs. n. 267/2000.

3. Approvazione del Bilancio consolidato dell'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 11 – bis del d.lgs. 118/2011.

4. Interrogazioni ed Interpellanze:

- Interrogazione presentata il 25.10.2018, n. 57468 di prot., dai consiglieri Marco Gallo e Dina Carinci, “sull’affidamento della manutenzione del verde della Villa Comunale alla ditta Universo Sociale Onlus Cooperativa Sociale tipo BP”;

- Interrogazione presentata il 02.11.2018, n. 58838 di prot., dai consiglieri Francesco Prospero e Alessandra Cappa sull’impianto semaforico di viale “Paul Harris”;

- Interpellanza presentata il 02.11.2018, n. 58838 di prot., dal consigliere Francesco Prospero avente ad oggetto “Attenzione alle rotatorie intelligenti”;

- Interpellanza presentata il 02.11.2018, n. 58838 di prot., dal consigliere Francesco Prospero, avente in oggetto: “I cittadini vastesi della zona confinante con la città di San Salvo sono abbandonati da anni”;

- Interrogazione presentata il 05.11.2018, n. 59094 di prot., dai consiglieri Alessandra Cappa e Francesco Prospero, sui servizi affidati alle Cooperative “Matrix” e “Pianeti Diversi” in ordine alla gestione dello SPRAR.

6. Mozione presentata il 23.10.2018, n. 56901 di prot., dal consigliere Vincenzo Suriani, sul complesso archeologico “Terme Romane”.

7. Mozione presentata il 25.10.2018, n. 57468 di prot., dai consiglieri Dina Carinci e Marco Gallo, avente in oggetto “Aree verde pubblico”.

8. Mozione presentata il 25.10.2018, n. 57468 di prot., dai consiglieri Dina Carinci e Marco Gallo, avente ad oggetto “Plastic-free”.

9. O.d.g. riguardante l’Impatto sui territori del decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113 in materia di immigrazione e sicurezza.

10. Cessazione del servizio mattatoio comunale.

11. Esternalizzazione della gestione degli impianti sportivi del Parco Muro delle Lame – Provvedimenti.

12. Declassificazione a Strada Comunale del tratto della Strada Provinciale 157 (S.P. 212 – S.S. 16) dal km. 0 al Km. 0 + 300. Provvedimenti.

13. Situazione della polizia locale. Provvedimenti urgenti