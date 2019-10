All’Aragona decide il gol di Shiba: la Vastese torna al successo con il Montegiorgio

È una vittoria preziosa quella conquistata dalla Vastese nella sfida con il Montegiorgio nella 13ª giornata del campionato di serie D. Decide la rete di Shiba che permette alla squadra del presidente Bolami di conquistare tre punti che le permettono di fare un passo avanti verso la zona tranquilla della classifica dopo le tribolazioni delle scorse settimane.

Con mister Montani che ha dovuto ridisegnare la sua squadra facendo i conti con le assenze di Leonetti, D’Alessandro e Napolano, nel primo quarto d’ora i biancorossi si fanno vedere con una conclusione di Giampaolo. Alla mezz’ora arriva il gol della squadra di casa grazie al pregevole pallonetto di Shiba che supera Di Giorgio. Si va negli spogliatoi con i biancorossi avanti 1-0.

Nella ripresa i biancorossi vanno vicini al raddoppio con una bella azione personale di Fiore che entra in area e calcia forte in porta trovando la respinta del portiere ospite. Il Montegiorgio si fa vedere quattro minuti dopo con un tiro di Marchionni che però finisce lontano dai pali. Al 20’ altra occasione per i vastesi quando Del Duca colpisce di testa sugli sviluppi di un corner ma trova la ribattuta della difesa marchigiana. La Vastese resta in dieci al 35’ della ripresa dopo l’espulsione di Molinari per doppia ammonizione. Nel finale c’è l’assalto della squadra ospite nell’area biancorossa, l’occasione più ghiotta ce l’ha Marchionni dopo un’uscita non perfetta di Selva ma, sul suo tiro, c’è un provvidenziale salvataggio sulla linea.

Il risultato non cambia più e, al triplice fischio del direttore di gara, la Vastese può tirare un sospiro di sollievo e festeggiare il ritorno alla vittoria. Domenica prossima per i biancorossi trasferta in casa del San Nicolò Notaresco.

Vastese - Montegiorgio 1-0

(31’ Shiba )

Vastese: Selva, Colarieti (38'st De Meio), Di Giacomo, Del Duca, Iarocci, Molinari, Fiore, Stivaletta, Shiba, Palestini, Giampaolo (42'st Di Pietro). Panchina: Morelli, Scutti, Ispas, Pagliari, Colitto, Lombardo, Pistillo. Allenatore: Montani

Montegiorgio: Di Giorgio, Biasiol, Ciarmela (20’st Osorio), Vita, Ghiani, De Lucia, Vecchione, Mariani, Sbarbati, Albanesi (3’st Frezzi), Marchionni. Panchina: Perfetti, Passalacqua, Zancocchia, Baraboglia, Scipioni, Del Morto, Carducci. Allenatore: Paci

Arbitro: Zanotti di Rimini (Picillo di Cassino e De Gregorio di Isernia)

Ammoniti: Vita, Mariani, Iarocci, Stivaletta, Del Duca

Espulso: 35’st Morelli (doppia ammonizione)

La 13ª giornata

Campobasso - Giulianova 0-1

Forlì - Francavilla 2-2

Isernia - Castelfidardo 0-1

Jesina - Avezzano 0-2

Pineto - Cesena 1-0

Recanatese - Sammaurese 2-2

Sangiustese - SN Notaresco 0-0

Santarcangelo - Matelica 0-2

Savignanese - Olympia Agnonese 1-0

Vastese - Montegiorgio 1-0

La classifica: 33 Matelica; 28 Cesena; 26 SN Notaresco, Sangiustese; 21 Recanatese; 20 Francavilla; 19 Pineto, Savignanese; 18 Sammaurese; 17 Giulianova, Santarcangelo; 14 Vastese; 13 Montegiorgio; 11 Avezzano, Forlì, Jesina, Isernia, Castelfidardo; 9 O.Agnonese, Campobasso.