A Guilmi due giornate di studio con il corso sul "Giardino foresta"

Grande entusiasmo a Guilmi per la prima lezione del corso "Il giardino foresta" tenuta nella sala polivalente dal prof Pietro Zucchetti – docente di Agraria dell'Istituto Italiano di Permacultura – con il patrocinio del Comune.

Il corso intensivo è iniziato ieri e si protrae fino a oggi pomeriggio toccando tematiche legate all'ottimizzazione delle produzioni agricole nel rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema.

L'incontro odierno sarà dedicato alla parte progettuale. Ciascun partecipante riuscirà a elaborare un suo progetto ecocompatibile ed ecosostenibile. Il progetto mira a riqualificare le aree agricole abbandonate e nel contempo creare reddito e dare una mano all'ecologia.

Questo tipo di coltivazione del terreno ha come obiettivo anche la difesa del suolo e la mitigazione del dissesto idrogeologico. Zucchetti, recatosi sulla frana tra Guilmi e Carpineto Sinello, ha dato delle soluzioni uniche ecologiche e a basso costo per fermare lo smottamento. il sindaco di Guilmi, Carlo Racciatti, nei prossimi incontri non mancherà di estendere l'invito al presidente della Provincia di Chieti e ai loro tecnici per discutere di una nuova tecnologia meno costosa e meno impattante per risolvere il problema frane nel territorio provinciale.