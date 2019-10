Terzo torneo di burraco per l’associazione comunale San Paolo

"Direttivo dell'A.P.S. Associazione comunale San Paolo ha deliberato di organizzare il 3° Torneo di Burraco riservato a soci, amici e parenti". Lo comunica una nota del sodalizio.

"Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria entro e non oltre il 20 novembre 2018. La quota d'iscrizione è fissata in euro 3 a persona.

Lo svolgimento del torneo è programmato per domenica 25 novembre con inizio alle ore 16,00. Premi per le prime tre coppie classificate.

info: luciobassoritucci@gmail.com

0873.301368".