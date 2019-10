La Vasto Basket centra la settima vittoria consecutiva e resta prima in classifica

Settimo successo consescutivo per la Ge.Vi. Vasto Basket sul difficile campo di Torre de' Passeri contro il Torre Spes nel campionato di serie C silver. I biancorossi di coach Gesmundo sono andati avanti, hanno subito il sorpasso dei padroni di casa, riuscendo però, nell'ultimo parziale, a piazzare il controsorpasso risultato poi decisivo per chiudere con una vittoria per 71-65.

Quintetto di partenza con Dipierro, Ucci, Fontaine, Di Tizio e Oluic e subito vantaggio biancorosso. Il Torre Spes è riuscito a restare a contatto e, nel finale del secondo parziale, è arrivato il break dei padroni di casa che ha permesso loro di andare negli spogliatoi per il riposo lungo avanti 37-33. La Vasto Basket, nel terzo quarto, è andata sotto fino al -10 (51-41) ma ha saputo ricucire il distacco con due triple di Fontaine, un libero di Ucci e il canestro di Oluic per arrivare al -1 (51-50).

Nell'ultimo quarto è arrivato il pareggio biancorosso con Marino dalla lunetta e a quel punto le formazion in in campo hanno giocato a viso aperto. L'allungo decisivo arriva nell'ultima parte di gara con i vastesi che vanno prima a +5 (60-65), poi con Oluic e Ciampaglia - che chiudono rispettivamente con 24 e 22 punti a referto - che piazzano il 67-61. Torre Spes riesce a rientrare fino a -2 ma sono Oluic e Ucci a scrivere i titoli di coda sul match con due liberi a testa che fissano sul 71-65.

Domenica prossima al palazzetto di via dei Conti Ricci la Vasto Basket ospiterà l'Airino Termoli di coach Di Lembo per una sfida da alta classifica.

Torre Spes - Ge.Vi.Vasto Basket 65-71

(13-16/37-33/51-50/65-71)

Torre Spes: Di Giorgio 5, Febo 11, Piscione 15, Di Rocco 2, Di Girolamo ne, Pagliaroli 1, Comignani 17, Di Flavio 9, Carlucci 0, Ragonese ne, Stjepanovic 5. Coach: Patricelli

Vasto: Fontaine 9, D’Annunzio ne, Dipierro 3, Marino 1, Di Rosso N. 0, Ucci 7, Oluic 24, Ciampaglia 22, Di Rosso L. ne, Peluso ne, Cicchini ne. Coach: Gesmundo