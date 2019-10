Con tre gol il Futsal Vasto batte l’Antonio Padovani e sfata il tabù della vittoria in casa

Alla 9ª giornata e dopo tre tentativi andati a vuoto il Futsal Vasto conquista la prima vittoria casalinga della stagione battendo 3-0 l'Antonio Padovani. La squadra di casa è scesa in campo con una maglia dedicata alla piccola Iris, figlia del presidente Domenico Giacomucci e di sua moglie Marinella, nata martedì scorso. I biancorossi volevano fortemente una vittoria per muovere la loro classifica e per questa dedica speciale e sono riusciti nella loro impresa.

Nel primo tempo è stato Notarangelo, autore di una buona prestazione, a portare in vantaggio i padroni di casa al 16'. La partita è stata giocata su ritmi bassi e, al riposo, la squadra di mister Rossi era avanti 1-0. Nella ripresa l'Antonio Padovani ha cercato di trovare il pareggio ma ad andare in gol sono stati nuovamente i biancorossi con Francesco Pescolla, al 34'.

Negli ultimi minuti la squadra ospite ci ha provato con il portiere di movimento, Moretti è stato bravo a difendere la sua porta anche se condizionato da un acciacco e, negli ultimissimi minuti di gara, Sante Mileno ha siglato la rete del 3-0. Al triplice fischio finale festa in campo e sugli spalti per essere riusciti a sfatare il tabù della vittoria in casa.

Con questa vittoria il Futsal Vasto sale al 5° posto in classifica a quota 12 punti. Sabato prossimo sfida in casa dell'Atletico Silvi che precede i biancorossi in classifica al terzo posto.