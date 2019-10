A Valencia l’ultimo atto della MotoGp: Andrea Iannone scatterà dalla 7ª posizione

La MotoGp è a Valencia per l'ultimo atto della stagione 2018 che ha già incoronato Marquez come campione del mondo. Sul tracciato spagnolo sono tanti i piloti a caccia di un acuto per salutare nel migliore dei modi questa stagione e dare poi l'appuntamento all'anno che verrà. Tra questi c'è certamente Andrea Iannone che, dopo due anni, chiude la sua avventura in Suzuki e si prepara a salire in sella all'Aprilia.

Il pilota vastese, in un weekend segnato da condizioni alternate di asciutto e bagnato, è dovuto passare per la Q1 per poter accedere alla fase decisiva - la Q2 - per la definizione della griglia di partenza.

Nella Q1 primo tempo per il pilota Suzuki e secondo per Vinales. Poi, nella decisiva fase di qualifica Iannone ha chiuso con il 7° tempo (1'31.629) e domani aprirà la terza fila. A conquistare la pole position è stato Vinalesa (1'31.312), seguito da Rins e Dovizioso.

Domani, alle 14, il via della gara che chiude la stagione.

La griglia di partenza: Vinales, Rins, Dovizioso, Petrucci, Marquez, P.Espargaro, Iannone, A.Espargaro, Pedrosa, Miller, Zarco, Pirro, Lorenzo, Nakagami, Morbidelli, Rossi, Luthi, Abraham, Bautista, Bradl, Syahrin, Smith, Torres, Redding.