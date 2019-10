Terzo turno di Ettu Cup con il Norbello, per Gaia Smargiassi trasferta in Russia

Terza trasferta europea della stagione per Gaia Smargiassi che, questa mattina, si è messa in viaggio verso la Russia dove scenderà in campo con la sua squadra, il Tennistavolo Norbello - Comuni del Guilcer, per il terzo turno di Ettu Cup (la seconda competizione europea per importanza del tennistavolo). Bus fino a Roma, poi aereo per Mosca e secondo volo verso Taganrog, città della Russia meridionale che si affaccia sul mar d'Azov.

Gaia Smargiassi e le sue compagne, la polacca Magdalena Sikorska e l'ucraina Diana Styhar, guidate da coach Eliseo Litterio, sfideranno la squadra di casa, la TMK-Tagmet Taganrog, che può contare su giocatrici importanti come Yulia Prokhorova (209 al mondo e n. 6 nel suo Paese) e la bielorussa Alexandra Privalova (464 e n. 7 della sua nazione), l'anno scorso nelle fila del Norbello.

Dopo la prima fase, in cui le norbellesi hanno affrontato dei raggruppamenti - in Belgio e Spagna - la Ettu Cup è arrivata alle eliminazioni dirette. Domani si gioca in Russia, il 23 novembre gara di ritorno a Norbello con la speranza, per la squadra sarda del presidente Carrucciu, di proseguire nell'avventura continentale.

Per la 14enne pongista vastese, la trasferta in Russia è una ulteriore tappa del suo percorso che la sta portando a vivere esperienze significative dal punto di vista sportivo e umano sia con il club che con le rappresentative azzurre di cui fa ormai parte da qualche anno.