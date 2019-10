Tra lavori sul viadotto e rotatorie, code chilometriche sulla statale 16

Code chilometriche tra le 13,15 e le 14 di oggi sulla statale 16, lungo la riviera di Vasto. Più lunghe di quelle dei giorni scorsi, quando già si erano verificati incolonnamenti in coincidenza con l'uscita dalle scuole e dai luoghi di lavoro.

Decine di mezzi pesanti e pullman, oltre a centinaia di auto, imbottigliati nel tratto compreso tra via Donizetti, a Vasto Marina, e contrada San Tommaso: questa era la scena che si presentava nelle scorse ore.

I primi rallentamenti sono avvenuti nella tarda mattinata, vista la concomitanza dei lavori di rifacimento dell'asfalto in due tratti della statale Adriatica, distanti circa 300 metri l'uno dall'altro: il viadotto Vasto Marina e, poco più a nord, la rotatoria appena costruita all'incrocio con via Martiri Istriani e via Spalato.