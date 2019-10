Con il Lions club Vasto New Century screening diabetico alla scuola Martella

I l 14 Novembre si è celebrata la giornata mondiale del diabete. Nella mobilitazione di massa di tante regioni, non poteva mancare il servizio del Lions Club Vasto New Century che, sensibile al tema trattato, non è da meno verso quello della cultura della prevenzione in materia di salute in età giovanile.

Grazie alla professionalità delle Dott.sse Tiziana Di Iullo, Simona Rossetti e Sara Usciatta e del socio Dott. Gianni Cialone, il 13 novembre scorso circa 100 giovanissimi alunni della Scuola Primaria Luigi Martella dell’Istituto Comprensivo “G. Rossetti “di Vasto sono stati sottoposti a screening dentistico, otorino, posturale ed oculistico confermando la tradizionale vocazione lionistica ai problemi riguardanti la vista.

Mentre i piccoli alunni si lasciavano visitare, la socia Lions Dott.ssa Sarah Pelliccia, attraverso un’opera di formazione e di informazione, ha trattato con i genitori che, insieme ai loro figli hanno partecipato all’iniziativa, gli stili di vita e i comportamenti corretti idonei a debellare il diabete di tipo 1.

Questa patologia dalle vaste proporzioni (si prevedono 600 milioni di pazienti nel 2040), infatti, può essere ridimensionata solo con l’aiuto della famiglia e delle istituzioni. Il lavoro degli specialisti, svolto con passione, ha trovato ampio consenso non solo come servizio pubblico informativo ma soprattutto tra i genitori dei bambini partecipanti, i quali hanno adempiuto, in maniera esemplare, ad uno degli aspetti più importanti dell’essere genitori. L’Istituto “G. Rossetti”, con questa servizio, ha confermato la sua vocazione ad aprirsi alle opportunità offerte dal territorio al fine di elevare ai massimi livelli le prestazioni che un qualificato Istituto di Istruzione deve offrire.

Lions Club Vasto New Century