Vasto, "via Manzitti, Marchese Guevara e largo Rossetti sono in abbandono"

Il taglio di nastro per il nuovo asfalto di via San Rocco ha indispettito e non poco chi, invece, è costretto a fare i conti quotidianamente con strade e marciapiedi a pezzi sotto casa. Dopo la lettrice che ricordava le condizioni stradali soprattutto della periferia [LEGGI], altre segnalazioni arrivano da una delle zone più frequentate di Vasto, quella dell'ospedale "San Pio di Pietrelcina".

In via Camillo Manzitti, Marchese Guevara e largo Cristina Rossetti – dove pazienti e famigliari parcheggiano per recarsi nel nosocomio – il fondo stradale è sconnesso, i marciapiedi occupati dalla vegetazione e spesso da veicoli lasciati senza alcuna remore sul fatto di bloccare il passaggio dei pedoni. Nella stessa zona si può inoltre notare una panchina completamente divelta e lasciata lì chissà da quanto tempo.

Insomma, oltre al taglio di nastro, sarebbe necessario intervenire anche con la manutenzione dell'esistente.