Vasto, i raid vicino all’ospedale sono due: infermiera derubata

Sono stati due i raid di ieri sera nella zona dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Dopo la brutale aggressione a Pierpaolo Giaccio, infermiere di 46 anni [VIDEO], ignoti si sono diretti verso un gruppetto di tirocinanti del corso per operatori socio sanitari che, appena uscite dall'ospedale, avevano fatto una breve sosta presso una pizzeria della zona.

A una delle ragazze è stata portata via la borsa, poi ritrovata una ventina di minuti più tardi. Dentro non c'erano soldi, ma solo il camice che la giovane indossa durante le ore di tirocinio.

Anche su questo secondo episodio indagano gli agenti del Commissariato di via Bachelet. Non è escluso si tratti degli stessi malviventi entrati in azione pochi minuti prima in via Santa Lucia, né che i rapinatori siano tre. Al vaglio le immagini della videosorveglianza della zona.

Nei giorni scorsi, sempre nei pressi della struttura sanitaria di via San Camillo de Lellis, mani ignote avevano sfondato il finestrino di un'auto, rubando due giacche [LEGGI].