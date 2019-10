I ’popoli del mondo’ alla scuola dell’infanzia Santa Lucia per la Festa dell’Albero

Questa mattina numerosi sono stati i genitori e i nonni che hanno affollato il giardino della Scuola dell’Infanzia “Santa Lucia” dove si è svolta la tradizionale Festa dell'albero, nell’ambito del progetto “Un giardino a colori”. La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Gabriele Rossetti”, prof.ssa Maria Pia Di Carlo, ha dato il benvenuto all’assessore alle Politiche Ambientali e del Teritorio Paola Cianci, all’assessore alle Politiche Scolastiche Anna Bosco, al presidente regionale F.E.E. nonché dell’Associazione “Ambiente e Cultura” Paolo Leonzio, alla rappresentante dell’associazione “Ambiente e Cultura” dottoressa Sticca, al socio del Circolo Legambiente di Vasto Casciato e alla delegata all’Ambiente pel la Delegazione FAI di Vasto, architetto Pina Di Francesco, agli altri delegati FAI Galante e Di Pardo.

Quest’anno la Festa dell’albero è stata incentrata sul tema dell’integrazione e sull’accoglienza. “Alberi dal Mondo” ha posto l’attenzione sull’importanza della scuola come luogo di condivisione, partecipazione, coesistenza e valorizzazione di diverse culture per nuovi amici generosi ed accoglienti che tutti i bambini devono imparare a rispettare e ad amare.

I bambini hanno rappresentato, sotto la guida attenta ed amorevole di tutte le maestre, le diverse popolazioni del mondo passando dal Bonsai del Giappone al Baobab dell’Africa e agli alberi della foresta pluviale per poi ritornare in Italia per scorgere le foglie dell’Ontano napoletano e dare il via ad una speciale tarantella. Tutti i bambini hanno dato poi il via ad un grande girotondo intorno i tre alberi ricevuti in dono e coinvolgendo tutti gli ospiti che sono intervenuti in questa giornata di festa. I tre alberi sono stati donati dalla FEE, da Legambiente e dal FAI e, come da tradizione, i bambini di cinque anni insieme alle maestre hanno provveduto alla piantumazione. La dirigente ha rivolto i ringraziamenti a tutto il personale scolastico, alla referente del progetto, Daniela Cormani, e alla maestra che ha coordinato l’organizzazione, Rossana Di Virgilio, all’insegnante Vittoria Di Bello per la realizzazione degli alberi di tutto il mondo e alla maestra Debora Cecchini per aver dato voce alla narrazione.