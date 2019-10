"Si inaugura via San Rocco ma la città cade a pezzi"

Si pensa ad innaugurare via San Rocco e una intera città cade a pezzi.

Inviterei l'intera amministrazione a farsi un giro a piedi da Sant' Antonio Abate all'Incoronata per non parlare delle contrade. È giusto che si asfalti via San Rocco ma ogni giorno molti anziani cadono e devono andare in ospedale. Proprio ieri mattina un signore é caduto in via Santa Lucia ed è dovuto ricorrere alle cure del vicino ospedale. Spero che qualcuno prenda provvedimenti seri sullo stato delle strade e sopratutto dei marciapiedi.

A.S.

Vasto