"A pranzo per Wolisso", iniziativa di solidarietà del Lions Club Vasto New Century

Anche un giorno d’autunno inaspettatamente caldo e soleggiato può diventare una occasione di solidarietà in amicizia! 90 sono le persone che hanno risposto presente all’invito del Lions Club Vasto New Century per l’iniziativa benefica “A pranzo per Wolisso”. Domenica 11 novembre, grazie alla generosità e all’ospitalità dei coniugi Anna e Gabriele Tumini, presso la loro abitazione in campagna sono stati raccolti fondi per supportare i costi di gestione del Villaggio della Solidarietà di Wolisso, realizzato nel lontano 2005 dai Lions del Distretto 108 A di cui fa parte il Lions Club Vasto New Century. Wolisso è un villaggio etiope a circa 130 Km dalla capitale Addis Abeba dove i Lions assicurano la scolarizzazione e le cure sanitarie necessarie a 1000 bambini.

Molto emozionanti sono state le testimonianze e le proiezioni fotografiche di coloro i quali che hanno personalmente visitato il villaggio di Wolisso negli anni passati e molto apprezzato dai partecipanti è stata la recita di alcune poesie dialettali del conosciutissimo personaggio vastese, maestro Fernando D’Annunzio.

Non solo denaro ma anche numerosi indumenti, scarpe e materiale sanitario di vario genere, sono stati donati dai partecipanti. Questo ha permesso, grazie alla collaborazione degli Amici Lions del Club Vasto Host, di confezionare 5 pacchi da 20 kg ciascuno che saranno spediti direttamente presso il villaggio di Wolisso.

Lions Club Vasto New Century