San Salvo, il Pd dopo lo scippo: "I cittadini non si sentono più al sicuro"

"I cittadini non si sentono più al sicuro. Questo è un dato certo e le parole della maggioranza quando afferma che San Salvo non è il Far West non sono più tollerabili e di certo non possono giustificare o far cadere nel silenzio assordante dell’amministrazione tali atti malavitosi che ormai succedono quotidianamente a San Salvo. Come di certo non può bastare la pendente richiesta di istituzione della Tenenza dei Carabinieri. Nell’attesa che facciamo?".

Il tema della sicurezza torna inevitabilmente d'attualità dopo lo scippo di ieri mattina [LEGGI]. Il Partito Democratico in una nota sollecita il sindaco Tiziana Magnacca sull'argomento ricordando gli ultimi episodi: arresto per spaccio, spari intimidatori contro un’auto, il furto di un furgone in pieno giorno, furti in abitazioni e cantieri.

"Non capiamo – dice il Pd – come sindaco e amministrazione comunale non riconoscano che il problema sicurezza a San Salvo sia divenuto ormai serio".

Poi, il partito di opposizione ricorda il progetto mai del tutto decollato del vigile di quartiere. "Occorre prevenzione, occorre ridare il giusto e meritato ruolo alla polizia municipale. Il fallimento delle garitte è ormai più che assodato. Il vigile di quartiere è divenuto un sogno sfumato. San Salvo non è il Far West e questo lo sappiamo anche noi, ma se si continua a tenere la testa sotto la sabbia, se si continua a tacere, se si continua a deviare altrove il problema sicurezza, la stessa presto ci sfuggirà di mano come sta già accadendo per colpa di un’amministrazione che nei fatti nulla sta facendo. La città vuole risposte. Continuare a immaginare soluzioni non è più possibile".