Al nido comunale San Paolo un pomeriggio di festa dedicato alla stagione autunnale

Al nido comunale San Paolo i bambini hanno vissuto un pomeriggio di festa per celebrare la stagionale autunnale. "Per i nostri piccoli utenti - spiega la responsabile - è stato momento importante all’interno di un percorso programmato per far scoprire ai bambini, attraverso l’osservazione e l’esplorazione, i cambiamenti della natura in questo colorato periodo dell’anno.

La festa è stata una vera e propria verifica del lavoro svolto e il feedback entusiasta dei bambini verso le attività proposte ci ha fatto comprendere che l’obiettivo è stato raggiunto. La festa è stata rallegrata da canti, balli e filastrocche che i piccoli hanno recitato in coro.

Infine, tutti insieme, hanno gustato la frutta in tutte le sue varianti, i suoi sapori e colori accompagnata da gustose marmellate e crostate di frutta rigorosamente autunnale. Splendide ceste dai colori caldi e intensi hanno reso meravigliosa la nostra scuola, con odori e sapori che hanno trasformato la festa dell’autunno in una vera e propria festa dei sensi".