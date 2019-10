Scippo in mattinata a San Salvo, ferito un anziano

Una coppia di anziani scippata in pieno giorno in via De Gasperi a San Salvo. È successo stamattina, poco prima delle 9, non lontano dalla fermata degli autobus. Sono due i malintenzionati entrati in azione che hanno preso del denaro alla coppia per poi fuggire in auto. Una delle due vittime, il marito, ha cercato di evitare lo scippo ed è caduto rovinosamente a terra ferendosi leggermente.

Altri passanti lo hanno soccorso e allertato carabinieri e polizia municipale. I vigili hanno poi accompagnato l'uomo nel vicino distretto sanitario per le prime cure. I militari si stanno occupando del caso.

Gli scippatori hanno agito in pieno giorno in una zona molto frequentata, dove sono presenti diverse attività commerciali, studi professionali e due scuole, incuranti del rischio di essere visti e riconosciuti per un bottino di qualche decina di euro.

GARITTE VUOTE - A intervalli regolari torna quindi d'attualità il tema della sicurezza in città. A poche centinaia di metri dal luogo dello scippo c'è una delle due garitte installate nel 2014 per il progetto del vigile di quartiere (l'altra si trova in via San Rocco). L'organico ristretto non permette la presenza durante tutto l'arco della giornata di un agente nelle postazioni fisse da poco meno di 20mila euro l'una: questo è presente due ore al giorno (una la mattina, una il pomeriggio) [LEGGI].