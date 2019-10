Nuova rotatoria a San Salvo, iniziano i lavori: per 2 mesi senso unico alternato e divieto di sosta

Inizieranno in questi giorni i lavori per la nuova rotatoria di San Salvo all'intersezione tra corso Garibaldi, via Circonvallazione, via Puccini e via di Palmoli. La soluzione è stata deliberata per mettere in sicurezza uno degli incroci pericolosi della città al confine con i territori di Vasto e Cupello [LEGGI].

L'operazione avrà un costo di 150mila euro e per portarla a termine è stato necessario espropriare i terreni di alcuni privati. Per consentire la realizzazione della rotatoria da domani 14 novembre saranno istituiti il senso unico alternato e il divieto di sosta nei tratti delle strade citate interessati dai lavori.

Divieto e senso unico alternato resteranno in vigore fino al 13 gennaio 2019.