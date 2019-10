Microcredito alle imprese, domani al via il 6° e il 7° sportello AssoVasto

Partiranno contemporaneamente - a partire da domani, mercoledì 14 novembre - il sesto ed il settimo sportello di Assovasto per la concessione di finanziamenti alle attività del territorio: sarà fornito adeguato supporto per la candidatura ai due avvisi regionali utile alla concessione di prestiti - senza garanzie - alle piccole e medie imprese, già costituite o da costituire.

Il primo avviso, "Micro.Crescita più”, è rivolto a microimprese (cooperative, società di persone e ditte individuali costituite e già attive), lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano già usufruito delle misure del microcredito e siano in regola con gli adempimenti previsti dalle stesse. Lo scopo è rafforzare la posizione sul mercato di riferimento di soggetti che hanno difficoltà di accesso al credito bancario ordinario. E’ previsto un prestito agevolato tra 20 e 50mila euro, da restituire in 68 mesi al tasso dell’1 per cento.

Il secondo avviso, "Sostegno alle imprese", invece, prevede due distinte linee di azione, per ognuna delle quali è stanziato un plafond di 4 milioni e mezzo di euro. Per le imprese non ancora costituite, i finanziamenti coprono il 100 per cento delle spese di progetto e vanno da un minimo di 5mila euro per le persone fisiche a un massimo di 25mila euro per le persone giuridiche. Per quelle già operanti, invece, il massimale sale a 30mila euro e le somme possono essere impiegate non solo per gli investimenti, ma anche per contrastare la scarsa liquidità e ripristinare l’equilibrio finanziario.

“L’accesso al credito delle micro imprese - afferma il presidente di Assovasto, Marcello Dassori - è una problematica che abbiamo sempre sollevato in ambienti regionali ed aspettavamo fiduciosi queste importanti misure a sostegno dei tanti piccoli anelli che compongono le diverse filiere produttive abruzzesi. Tra novembre e dicembre gestiremo contemporaneamente 4 sportelli relativi ad altrettanti avvisi pubblici: oltre agli ultimissimi due - conclude il presidente Dassori - ricordiamo le opportunità per le piccole e medie imprese dell’area Sangro-Trigno e quelli relativi allo sviluppo delle imprese turistiche abruzzesi”.

Il direttore generale d Assovasto, Giuseppe La Rana, sottolinea come la concertazione con i reali portatori di interesse (micro e piccole imprese, artigiani ed i professionisti abruzzesi) ha portato risultati che tangibilmente immetteranno nel territorio importanti risorse economiche - 15 milioni di euro attraverso prestiti senza garanzie - che potranno essere spese con vincoli meno stringenti dei finanziamenti a fondo perduto. Ciò faciliterà un largo accesso alle misure ed una capacità di spesa più semplice”.