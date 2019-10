La San Gabriele si fa rimontare dal Lanciano che vince 3-1

La Madogas San Gabriele Vasto si fa rimontare dal Lanciano e perde 3-1 nel campionato di serie C. Non è bastata un ottima partenza, con Russo e compagne che hanno chiuso il primo set vincendo 25-19, a conquistare punti in classifica. Nel secondo parziale il Lanciano ha alzato il suo livello di gioco chiudendo avanti 25-19.

E così la squadra di casa si lascia andare, commette tanti errori e perde il terzo set 25-20 e poi chiude male la prartita perdend 25-14 l'ultimo set. Le frentane fanno bottino pieno e la San Gabriele, dopo la vittoria ottenuta a tavolino una settimana fa, scivola al 9° posto in classifica. "La squadra dopo un primo set giocato bene si è lasciata andare ad errori banali, deconcentrazione e poca sete di vittoria", si limita a commentare l'allenatore Mario Arrizza.

Sabato prossimo la squadra vastese tornerà in campo a Ortona, contro la Volley Junior terza forza del campionato.