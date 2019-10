"Lapenna al flash-mob dopo che per 10 anni ha parlato di giornalisti disonesti"

"Vedere Luciano Lapenna presente al flash mob di Pescara, per la libertà di stampa, è una notizia sensazionale".

Così i consiglieri comunali Davide D'Alessandro (Vasto 2016), Alessandro d'Elisa (gruppo misto), Guido Giangiacomo (Forza Italia), Edmondo Laudazi (Il nuovo Faro) e Vincenzo Suriani (Fratelli d'Italia) commentano la presenza del presidente regionale dell'Anci ed ex sindaco di Vasto al sit-in che si è tenuto stamani, in concomitanza nazionale, in piazza Italia, nel capoluogo adriatico.

"Lapenna è l'uomo politico che ha sempre parlato di 'stampa disonesta e cialtrona'. Delle due l'una: o è stato fulminato sulla via di Damasco o ritiene che la stampa disonesta e cialtrona sia soltanto quella vastese.

Quella, cioè, che con grande professionalità si è occupata del suo operato, un operato - sostengono i cinque consiglieri comunali di centrodestra e liste civiche - che ha segnato in maniera indelebile la decadenza della nostra amata città".