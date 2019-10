Quindici anni fa la strage di Nassiriya, Vasto ricorda le 28 vittime

Due corone d'alloro. Una davanti al cippo ai Caduti di Nassiriya, l'altra ai piedi del Monumento al Carabiniere.

Le hanno depositate l'amministrazione comunale di Vasto e i rappresentanti locali delle forze dell'ordine stamani, nel corso della cerimonia organizzata dalle forze dell'ordine in congedo in occasione del quindicesimo anniversario dell'attentato davanti in cui, il 12 novembre 2003, morirono in Iraq 28 persone: 12 carabinieri, 5 soldati e 2 civili italiani e 9 iracheni.

Alla cerimonia hanno preso parte anche alcune classi delle scuole Rossetti e Spataro.