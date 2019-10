In Winter Cup la Promo Tennis manca di un soffio il passaggio in semifinale

Si ferma ai quarti il cammino della Promo Tennis Vasto nella Winter Cup 2018. Dopo una giornata di match avvincenti, cui campi di casa del Centro sportivo nel quartiere San Paolo, i tennisti vastesi cedono il passo alla squadra del circolo Contrada Cavalli L'Aquila. Nei due singolari le squadre si sono divise i successi.

Nicola Troiano ha battuto Placidi 6-2/6-2 mentre Andrea D'Alessandro ha perso con Di Pompeo con lo stesso risultato. Le sorti del turno sono quindi passate per il doppio in cui la squadra del presidente Pino D'Alessandro ha schierato Giuseppe Checchia e Angelo Ciancaglini contro Cellini e Peci.

Primo set vinto dagli aquilani 6-4, secondo dai vastesi 6-0. Nel terzo e decisivo parziale i due tennisti di casa vanno sotto 4-0, hanno la forza di rientrare sul 4-3 ma poi non riescono nell'aggancio e la squadra ospite va a chiudere 6-4 conquistando, dopo due ore di partita, la vittoria. Conclusa l'avventura in Winter Cup l'appuntamento con i campionati è per il 2019.