Furci, il 15 novembre ennesimo passaggio al comitato Via della discarica della Vallecena srl

Il 15 novembre prossimo la discarica della Vallecena srl tornerà nuovamente in discussione al comitato Via. Il progetto prevede una discarica nell'omonima località, in territorio di Furci, da 150mila metri cubi per rifiuti non pericolosi.

Si tratta dell'ennesima puntata in Regione di un progetto la cui prima stesura risale al 2005. L'ultimo rinvio è del 26 luglio scorso quando il comitato di Valutazione d'impatto ambientale per permettere le attività integrative di indagine idrogeologica che la società dell'imprenditore vastese Petroro si impegnava a iniziare dal 9 agosto.

Il progetto originario prevedeva anche un impianto di inertizzazione dei rifiuti che è stato eliminato nella presentazione della variante. Da tempo, diversi sindaci della zona hanno manifestato la propria contrarietà per l'impiano che dovrebbe sorgere ad alcune centinaia di metri di distanza dall'altra discarica all'esame del Via della Cupello Ambiente: tra questi, il furcese Angelo Marchione e il collega di San Buono Nicola Filippone, hanno ribadito la propria posizione con le osservazioni presentate in Regione.