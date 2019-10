Un pareggio per la Dinamo, 5 a 0 del San Buono al Carunchio. Prima vittoria dell’Odorisiana

Un gol nel finale condanna al pareggio la Dinamo Roccaspinalveti che inseguiva la vetta della classifica del girone E di Seconda categoria. Nel big match contro il Di Santo Dionisio le marcature sono aperte da Stefano Rotunno per i padroni di casa, poi pareggia il bomber Mirko Di Matteo che s'infortuna nell'impatto con il portiere: per lui si teme un lungo stop. Luciano porta i biancoverdi in vantaggio con un eurogol, ma sul finale Gianluca Di Bari segna il definitivo 2 a 2 e i roccolani si devono accontentare di un punto che li proietta al terzo posto insieme alla Virtus Castel Frentano.

Il San Buono mette a segno una cinquina contro il Carunchio che perde posizioni. I giallorossi di mister Cianciosi, tra le mura amiche, si impongono per 5 a 0 grazie alle reti di Pomponio (doppietta), Di Paolo, D'ottavio e Ventrella.

È in caduta libera invece la Sansalvese che rimedia una sconfitta per 2 a 0 in casa del lanciato Perano.

Il Casalanguida si aggiudica lo scontro-salvezza con la Virtus Tufillo in casa. Giuseppe Di Marco, Domenico D'Addario e Valerio Di Croce segnano per i biancoblu, la Virtus accorcia con Orlando Caruso: 3 a 1 il finale che lascia i tufillesi al penultimo posto con 4 punti.

L'Odorisiana finalmente può festeggiare con la prima vittoria e i primi tre punti della stagione. I biancoverdi sul proprio campo si impongono per 2 a 1 sulla Virtus Rocca San Giovanni. La formazione di Monteodorisio era andata in svantaggio, ma Gianluca Mosca e Giacomo De Francesco ribaltano il risultato facendo gioire compagni e tifosi.

LA 9ª GIORNATA

Casalanguida - Virtus Tufillo 3-1

Di Santo Dionisio - Dinamo Roccaspinalveti 2-2

Odorisiana - Virtus Rocca San Giovanni 2-1

Perano - Sansalvese 2-0

San Buono - Carunchio 5-0

Sporting Altino - Draghi San Luca 1-1

Tornareccio - Fossacesia 90 0-2

Virtus Castel Frentano - Atletico Roccascalegna 2-1

LA CLASSIFICA

Fossacesia '90 21

Perano 20

Dinamo Roccaspinalveti 18

Virtus Castel Frentano 18

Di Santo Dionisio 16

Sporting Altino 14

Carunchio 13

Tornareccio 12

San Buono 12

Virtus Rocca San Giovanni 12

Sansalvese 11

Atletico Roccascalegna 11

Casalanguida 11

Virtus Tufillo 4

Draghi San Luca 4

Odorisiana 3

LA PROSSIMA GIORNATA

Atletico Roccascalegna - San Buono

Carunchio - Sporting Altino

Dinamo Roccaspinalveti - Odorisiana

Draghi San Luca - Casalanguida

Fossacesia 90 - Virtus Castel Frentano

Sansalvese - Tornareccio

Virtus Tufillo - Di Santo Dionisio

Virtus Rocca San Giovanni - Perano