Preziosa vittoria a Silvi per il Servigliano del pongista vastese Federico Antenucci

Sorride il pongista vastese Federico Antenucci che, con la sua Virtus Servigliano, ieri ha conquistato un'importante vittoria in casa del Silvi nel campionato di serie C1. La squadra marchigiana, alla prima esperienza nella categoria, è salita al secondo posto alle spalle del San Martino Rimini nel girone L.

A Silvi la Virtus Servigliano, che ha dovuto fare ancora a meno del capitano Lucio Censori, si è imposta per 5-0, grazie ai match vinti da Massimo Mosconi contro Massimiliano Assogna e Alessandro Mascioli, le due vittorie di Alessandro De Vecchis contro Giancarlo Zappacosta e Assogna e il punto conquistato da Federico Antenucci contro Mascioli.

"L'aver vinto le ultime due partite senza il nostro grande giocatore di esperienza Censori prima di tutto ci dà fiducia e sicurezza - commenta Antenucci -. Sappiamo di poter vincere con tutti, abbiamo molte probabilità di arrivare alla 1ª giornata di ritorno, in cui giocheremo contro Rimini, secondi in classifica a meno 2 punti.

Ormai sono due anni che gioco in questa splendida squadra, in questa magnifica società. La cosa più importante di questo gruppo è che siamo davvero una famiglia e questo in una squadra fa molto. Ringrazio il presidente Fabio Paci, i dirigenti tutti e i mie compagni di squadra oltre a ringraziare i due coach Caserta e Prosperini che da poco tempo ha iniziato ad allenarmi".