Gissi battuto dalla New Robur: Aquilotti San Salvo e Torrebruna agganciano la vetta

Parte alta della classifica rivoluzionata in questa settima giornata di Terza categoria. Il Gissi, capolista solitaria, cade a Castiglione Messer Marino e viene agganciata dalle agguerrite inseguitrici.

Il risultato più eclatante arriva proprio dal campo della New Robur dove erano impegnati i gissani. I gialloblù, protagonisti di un avvio di stagione a freno tirato, si impongono largamente: al fischio finale è 4 a 0. Ad aprire le marcature ci pensa il bomber Basso Colonna con un tiro dalla distanza al 10'pt; al 35'pt raddoppia Davide Magnacca. Nella seconda frazione di gioco, va a segno anche Cristian D'Ippolito al 75'st in contropiede. Il 4 a 0 è poi completato da un'autorete dei gissani. La squadra di mister Suriano balza al quarto posto.

A Vasto gli Aquilotti si impongono nettamente contro un Atletico alla ricerca di continuità dopo un avvio di campionato promettente. I sansalvesi vanno in vantaggio già 10 minuti dopo il fischio iniziale con Guido Ferrante. Il vantaggio risicato resta tale fino alla fine della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo, al secondo minuto, raddoppia Argentieri con un gran tiro al volo da fuori area seguito qualche minuto dopo da Pierfrancesco De Rosa. Andrea Budano accorcia per i padroni di casa, ma Giuseppe De Cinque rimpingua il vantaggio sansalvese fino al fischio finale: 4 a 1 per la formazione di mister Bolognese che aggancia il Gissi a quota 16 e si prepara al big match di domenica prossima contro la Pro Vasto.

Il terzetto di testa è completato dai granata di Torrebruna che si disfano del Carpineto Guilmi per 3 a 1 in trasferta. Dario Lella segna ancora, una doppietta questa volta, su rigore e calcio di punizione seguito da Alessio Pelliccia. Per i padroni di casa segna Enrico Colonna.

L'altra sorpresa arriva da Furci dove l'Audax, reduce da diversi risultati positivi, viene battuta dai padroni di casa che, invece, cercavano di rimettersi in carreggiata dopo alcuni ko. Ad andare in vantaggio sono proprio i palmolesi con Caldarone raggiunti poi da Andrea Franchella. Il Furci poi passa in vantaggio con Nicola Colamarino e segna la terza rete con Adrian Micle. Gli ospiti accorciano con Tiziano Turdò, ma non riescono a recuperare la partita e in classifica vengono agganciati dai furcesi.

Torna alla vittoria il Montazzoli che in casa vince 3 a 0 contro i Lupi Marini grazie alle reti di Fabio Appezzato, Alessio Di Francesco ed Ercole Perrucci.

Il derby cupellese di ieri tra Montalfano e Real Cupello è finito con un pirotecnico 2 a 3. Ad andare in vantaggio sono stati i padroni di casa con Griguoli al 10'pt. Al 29'pt Scardigno ristabilisce la parità. Gaetano Bologna con un colpo di testa firma il sorpasso del Real al 37'pt. Al 9'st i gialloverdi di casa riportano il risultato in parità nuovamente con Griguoli. Sul finale la partita si accende ulteriormente e succede di tutto, espulsi: Alessio D'Adamo (Montalfano, per reazione), Palazzo e Soumano (Real, per doppia ammonizione) e Giuseppe D'Adamo (Montalfano, per proteste). Al terzo minuto di recupero, Marzocchetti del Real si fa parare un rigore da Ghiran. Quando sembrava tutto deciso, Bassano (classe 2000) svetta su tutti e insacca di testa facendo esplodere i neroverdi del Real.

Alle 17.30 il turno si è completato con Real San Giacomo - Vasto United. Bel salto in avanti in classifica dei vastesi che si impongono per 2 reti a 0. I gol per la formazione di mister De Ninis sono stati messi a segno da Davide Di Ninni e Christian Di Laudo.

In classifica marcatori, con bomber Pianese (Pro Vasto) a riposo, sono da annotare Lella (Torrebruna) che sale a quota 6 e Caldarone (Audax Palmoli) e Micle (Furci) a 5.

LA 7ª GIORNATA

Atletico Vasto - Aquilotti 1-4

Carpineto Guilmi - Torrebruna 1-3

Furci - Audax Palmoli 3-2

Montalfano - Real Cupello 2-3 (ieri)

Montazzoli - Lupi Marini 3-0

New Robur - Gissi 4-0

Real San Giacomo - Vasto United 0-2 (17.30)

Riposa Pro Vasto

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Gissi 16

Aquilotti 16

Torrebruna 16

Pro Vasto 15*

New Robur 10

Vasto United 10

Atletico Vasto 9

Audax Palmoli 9

Furci 9

Real Cupello 9

Montazzoli 9*

Real San Giacomo 3

Montalfano 3

Lupi Marini 1

Carpineto Guilmi 1

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Aquilotti - Pro Vasto

Audax Palmoli - Real San Giacomo

Lupi Marini - Atletico Vasto

Real Cupello - Carpineto Guilmi

Torrebruna - New Robur

Gissi - Montazzoli

Vasto United - Montalfano

Riposa Furci

LA CLASSIFICA MARCATORI