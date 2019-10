Ecco "The greatest show" della Compagnia Orizzonte Teatro

I ragazzi della Compagnia Orizzonte Teatro non riescono a star fermi per troppo tempo. E così, mentre si stanno preparando per uno spettacolo invernale e per il musical del prossimo anno, si sono dedicati alla realizzazione di un video musicale prendendo spunto dal film musicale The Greatest Showman di Michael Gracey.

L'idea di portare di realizzare questo nuovo video è di Giorgio Goglione che ne ha poi curato l'ambientazione di scena. La regia è stata invece affidata a Francesca Di Nunzio. Le riprese sono state fatte da Vincenzo Delli Carri e Micol Masotino, che ha realizzato anche il montaggio, mentre mixing e mastering sono stati curati da Goglione, le coreografie da Andreana Cioffi e Michele Di Spalatro.

Oltre alle atmosfere dell'allestimento scenico sono stati particolarmente curati i costumi, di cui si sono occupate, come in ogni spettacolo della Compagnia, Valeria e Francesca Palermo, e trucco e parrucco con Tonia Cimini e Lucia Bassani. Nel video hanno cantato - in ordine di apparizione - Raffaele Riccio, Stefano Pagano, Giordano Mucilli, Vincenzo Delli Carri, Michele di Spalatro, Elvira Mucilli, Micol Masotino, Pierluigi Baisi, Debora Ballatori, Giorgio Goglione e Francesca Di Nunzio. Il corpo di ballo è formato da Andreana Cioffi, Marianna Di Crasto, Alessandra Di Crasto, Ylenia Buonamico, Flavia Morati, Mariangela Cieri, Alessia Masotino, Francesca Palermo e Milena Maiello.

La Compagnia Orizzonte Teatro ora tornerà in scena con lo spettacolo "Musica è - le note della nostra vita". L'appuntamento è per il 25 novembre, alle 19, nell'auditorium della chiesa di San Paolo a Vasto e il 2 dicembre nell'auditorium della chiesa San Nicola a San Salvo. (Info - clicca qui).