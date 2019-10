Domenica di sorrisi in Promozione: vincono Bacigalupo Vasto Marina, San Salvo e Casalbordino

Domenica di sorrisi per le tre squadre del Vastese impegnate nel girone B del campionato di Promozione. Tre vittorie, tutte per 2-0, che permettono a Bacigalupo Vasto Marina, Casalbordino e San Salvo- in ordine di classifica - di restare nella parte alta della classifica provando ad inseguire la capolista Lanciano, oggi vittoriosa per 5-1 contro il Fossacesia all'Aragona di Vasto.

Bacigalupo Vasto Marina - River Chieti 2-0

Si decide nel secondo tempo la sfida tra la squadra di mister Cesario e i teatini. Al 1' della ripresa Letto porta in vantaggio i suoi. Al 38' l'altro bomber del Vasto Marina, Michele Cesario, mette a segno un calcio d rigore per il 2-0 con cui si chiude la partita. I vastesi restano al secondo posto a -6 dal Lanciano e, domenica prossima, andranno a far visita al Villa.

San Salvo - Scafa Cast 2-0

Torna alla vittoria il San Salvo che rilancia le sue quotazioni in zona playoff. Pur con diverse assenze i biancazzurri riescono a conquistare tre punti preziosi. Dopo un buon primo tempo giocato dai sansalvesi il risultato si sblocca al 58' grazie alla rete di Luongo. Poi, al 78', Stafa segna la rete del raddoppio e, al triplice fischio dell'arbitro, il San Salvo può far festa. Domenica prossima i biancazzurri saranno impegnati in casa dell'Ovidiana Sulmona.

Casalbordino - Bucchianico 2-0

È una sfida nel segno di Koffi quella vinta dal Casalbordino contro il Bucchianico. L'attaccante giallorosso sblocca la partita nel primo tempo, al 36'. La squadra del patron Santoro cerca con insistenza nel secondo tempo e viene premiata nei minuti di recupero quando Koffi mette a segno la sua personale doppietta. Casalbordino terzo a -1 dalla Bacigalupo Vasto Marina e domenica prossima sfida in trasferta a Casoli.

[asd_dx]La 12ª giornata

Passo Cordone - Sant’Anna 2-2

Bacigalupo Vasto Marina - River Chieti 2-0

Casalbordino - Bucchianico 2-0

Fater Angelini - Ovidiana Sulmona 1-0

Fossacesia - Lanciano 1-5

Ortona - Villa 2-1

Piazzano - Casolana 1-1

Raiano - Val di Sangro 0-0

San Salvo - Scafa Cast 2-0

La classifica: 33 Lanciano; 27 Bacigalupo Vasto Marina; 26 Casalbordino; 22 San Salvo; 20 Ortona; 17 Fater Angelini; 16 Val di Sangro; 15 Scafa Cast; 15 River Chieti, Villa, Raiano; 13 Ovidiana Sulmona; 12 Bucchianico; 11 Sant’Anna, Casolana; 9 Piazzano, Fossacesia; 7 Passo Cordone.