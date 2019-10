Cupello corsara a Città Sant’Angelo: 1 a 0 alla Renato Curi in extremis

Di Martino regala la gioia in extremis al Cupello nella difficile trasferta di Città Sant'Angelo. I rossoblù di mister Carlucci dopo una gara che si avviava sullo 0 a 0, condizionata dalle diverse assenze, sono riusciti a spuntarla all'89'st grazie a un tap in vincente di Di Martino sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La Renato Curi così affonda all'ultimo giro di boa e i cupellesi conquistano tre punti importantissimi in chiave salvezza.

In testa al campionato intanto è corsa a tre: a quota 25 ci sono Capistrello, Chieti (che ha battuto l'ex capolista Sambuceto) e Spoltore.

Domenica prossima, a Cupello arriverà una diretta concorrente per la salvezza, il Miglianico. Entrambe sono a quota 14 punti.

LA 14ª GIORNATA

Capistrello - Alba Adriatica 0-0

Chieti - Sambuceto 1-0

Martinsicuro - Paterno 0-1 (ieri)

Miglianico - Amiternina 2-5

Nereto - Il Delfino Flacco Porto 0-1

Nerostellati - Penne 0-1

Pontevomano - Torrese 1-0

Renato Curi Angolana - Cupello 0-1

Spoltore - Acquaesapone 5-0 (ieri)

LA CLASSIFICA

Capistrello 25

Chieti 25

Spoltore 25

Sambuceto 24

Torrese 22

Alba Adriatica 20

Nereto 19

Paterno 19

Il Delfino Flacco Porto 18

Penne 18

Acquaesapone 17

Pontevomano 16

Miglianico 14

Cupello 14

Renato Curi Angolana 13

Amiternina 13

Nerostellati 10

Martinsicuro 4

LA PROSSIMA GIORNATA

Alba Adriatica - Renato Curi Angolana

Amiternina - Nerostellati

Cupello - Miglianico

Il Delfino Flacco Porto - Chieti

Paterno - Pontevomano

Penne - Nereto

Sambuceto - Spoltore

Torrese - Capistrello

Acquaesapone - Martinsicuro