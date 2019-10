Con il sesto successo di fila continua la marcia vincente della Vasto Basket

Sesta vittoria consecutiva e primato solitario in classifica conservato per la Ge.Vi.Vasto Basket nel campionato di serie C silver. I biancorossi hanno battuto tra le mura amiche la Virtus Porto San Giorgio con il punteggio di 79-51 in una sfida senza storia. Nel prossimo turno Dipierro e compagni saranno di scena in casa del Torre Spes per continuare la loro marcia vincente.

La partita. Nello scontro testa-coda del campionato la Vasto Basket parte con il freno a mano tirato. Gesmundo parte con il quintetto Marino-Ucci-Fontaine- Oluic –Ciampaglia e trova il primo canestro con Oluic, subito però pareggiato dai marchigiani. La Vasto Basket conduce la partita – buone le due triple di Marino e Fontaine per l’8-2 - ma non riesce ad affondare con decisione i suoi colpi di fronte ad un’avversaria che fin qui ha collezionato zero punti e che, con una grande pressione a tutto campo, riesce a tenersi agganciata alla partita. Dopo i primi 10 minuti i vastesi sono avanti 17-12. Nel secondo parziale la squadra di casa prova ad aumentare i suoi giri e riesce a piazzare un paio di buoni break, con i canestri di Oluic, Dipierro e Fontaine, arrivando al 28-19. Il canestro di Ciampaglia e i liberi di Fontaine valgono il primo vantaggio in doppia cifra del match (32-21). Poi Porto San Giorgio si vede chiudere ogni spazio in attacco e i padroni di casa incrementano il loro bottino con due canestri di Di Tizio (36-25) e poi Oluic-Fontaine-Oluic per il 42-25 con cui si va negli spogliatoi.

Si rientra in campo e il primo canestro è degli ospiti (42-27), poi c’è la tripla di Fontaine per il 45-27 in una partita che sembra aver preso la direzione giusta per i padroni di casa che però non riescono a mettere sul parquet la solita intensità agonistica. Il vantaggio, però, resta costantemente attorno ai 20 punti e coach Gesmundo può ruotare tutti gli uomini a sua disposizione. A chiudere il parziale sono i cinque punti di Ucci, una tripla e un canestro, che valgono il 63-38. Gli ultimi dieci minuti si aprono il canestro di Di Rosso (65-38) e il giovane biancorosso si ripete anche per mettere a segno il 67-43. Nel finale la squadra di coach Gesmundo gioca sul velluto e va a chiudere sul 79-51. Altri due punti incamerati e ora testa al prossimo impegno in campionato.

Ge.Vi. Vasto Basket – Virtus Basket Porto San Giorgio 79-51

Vasto Basket: Fontaine 21, Flocco 0, D’Annunzio 0, Dipierro 5, Marino 5, Di Tizio 10, Di Rosso 7, Ucci 5, Oluic 19, Ciampaglia 8, Peluso 0, Cicchini 0. Coach: Gesmundo

Porto San Giorgio: Tizi 7, Mancinelli 8, Calcinari 5, Cinti 3, Grossi 14, Matviychuk 0, Riga 1, Treggiari 4, Lucidi 3, Antonini 6. Coach: Romano