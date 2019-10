Vastese rimontata e sconfitta dal Pineto

Sconfitta in casa del Pineto per la Vastese nell'11ª giornata del campionato di serie D. La sfida del Mariani Pavone, come altre del girone F, si è giocata di sabato visto che le squadre torneranno in campo già mercoledì per il turno infrasettimanale.

I biancorossi riescono ad andare in vantaggio alla mezz'ora con il rigore trasformato da Shiba. Ma la squadra di casa ci mette una manciata di minuti a raggiungere il pari con la rete di Camplone. Nella ripresa la sfida resta in equilibrio fino al 20', quando Fortunato trova la conclusione vincente che porta in vantaggio i suoi. I biancorossi provano a riacciuffare la partita ma senza troppa fortuna ed è bravo Selva ad evitare altre reti che renderebbero maggiormente pesante il passivo.

La squadra di mister Montani dovrà archiviare presto la sconfitta e prepararsi per tornare in campo mercoledì. Contro il Campobasso la Vastese proverà a conquistare la prima vittoria interna della stagione.

Pineto - Vastese 2-1

(30’ Shiba[r], 34’ Camplone, 20’ st Fortunato

Pineto: Fargione, Della Quercia, Pepe, Tomassini, Fortunato, Ciarcelluti, Camplone, Marianeschi, Orlando, Mazzei, Massa. Panchina: Amadio R,, Festa, Pomante, Di Rocco, Pietrantonio, Amadio S., Marini, Esposito, Villanova. Allenatore: Amaolo

Vastese: Selva, De Meio, Ispas, D’Alessandro, Molinari (Iarocci), Del Duca, Fiore (Giampaolo), Stivaletta (Napolano), Shiba, Palestini, Leonetti. Panchina: Morelli, Colarieti, Di Giacomo, Colitto, Pagliari, Di Pietro. Allenatore: Montani

Arbitro: Barbiero di Campobasso (Parisi di Bari e Andreani di Foggia)

L'11ª giornata

Santarcangelo - Avezzano 1-1

Francavilla - SN Notaresco 1-1

Isernia - RC Cesena 0-2

Jesina - Castelfidardo 2-1

Pineto - Vastese 2-1

Recanatese - O. Agnonese 3-0

Sangiustese - Matelica 2-4

Savignanese - Real Giulianova

Campobasso - Montegiorgio 11 nov

Forlì - Sammaurese 11 nov

La classifica: 27 Matelica; 25 RC Cesena; 22 SN Notaresco; 20 Recanatese; 19 Francavilla; 18 Savignanese; 16 Santarcangelo, Pineto; 14 Sammaurese*; 13 Real Giulianova; 11 Isernia; 10 Vastese, Forlì*, Jesina; 9 Montegiorgio*; 7 Campobasso*, O.Agnonese; 5 Avezzano, Castelfidardo.