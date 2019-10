Roby Santini sbarca in Australia: cinque date per "Il ragazzo di campagna show"

Cinque date in Australia per Roby Santini con il suo Ragazzo di Campagna show. Il tour, organizzato dalla FAADA (Federazioni delle Associazioni Abruzzesi di Australia) nella persona del presidente Joe Delle Donne e dal patron Cav. Tony Fini, attraverserà coast to coast l'intera nazione con cinque tappe, molte delle quali sold out nell'arco di pochi giorni. Dopo il grande successo ottenuto nelle precedenti incursioni all'estero, negli Stati Uniti e in Canada, Roby Santini e il suo divertente spettacolo sono pronti a conquistare le tante comunità di italo-australiani.

Si inizia oggi, 10 novembre, da Perth, all'Abruzzo & Molise Sporting Club W.A, dove Roby Santini proporrà le sue canzoni in perfetto stile folk rivisitato in chiave moderna.

Poi il tour sarà il 14 novembre ad Adelaide, nella Casa D'Abruzzo e Molise Club, il 16 novembre a Melbourne, Casa D'Abruzzo Club, il 18 novembre a Sidney, nella sede dell'Associazione Abruzzesi del N.S.V Together with Abruzzi Sports Club Sydney e il 23 novembre a Brisbane con l'Abruzzo Association.