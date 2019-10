Al Futsal Vasto non riesce il colpo in casa del Sambuceto che vince 6-4

Prima sconfitta esterna per il Futsal Vasto nel campionato di serie C1. I biancorossi, che fin qui avevano raccolto tre successi lontano dalle mura amiche, hanno perso 6-4 in casa dell’Atletico Sambuceto, secondo in classifica, in una partita dai due volti. Molto buono il primo tempo dei vastesi poi, nella ripresa, la squadra ha ribaltato il risultato conquistando i tre punti. Sabato prossimo il Futsal Vasto tornerà in campo al PalaSalesiani contro l’Antonio Padovani per andare a caccia del primo successo casalingo della stagione.

La partita. Inizio in salita per il Futsal Vasto che va sotto dopo il gol di Dell’Oso. Ma i biancorossi ci mettono poco a trovare il pareggio con Mileno, all’11’. I biancorossi riescono ad andare in vantaggio, al 19’, ancora con Mileno. Poi è bravo il portiere Moretti a respingere gli attacchi dei padroni di casa e, a tre minuti dalla fine del primo tempo, Pescolla segna il terzo gol per il Futsal Vasto. Si va negli spogliatoi con la squadra di mister Rossi avanti 3-1.

Al rientro in campo il Sambuceto ha ben altro piglio rispetto al primo tempo e accorcia le distanze con Di Martino. C’è un calcio di rigore per i padroni di casa che però Moretti riesce a neutralizzare salvando la sua porta. Ma poi arriva il terzo gol del Sambuceto con Castagna che agguanta il pareggio. I biancorossi devono subire la pressione della squadra di casa che va in cerca del contro-sorpasso. E la missione viene completata quando Dell’Oso, con un tiro velenoso, trova la rete del 4-3. Il Futsal Vasto accusa il colpo e non riesce a riprendersi finendo per subire anche il quinto gol da parte di Castagna. Nel finale mister Rossi prova a ribaltare le sorti della sfida con il portiere di movimento e trova il gol di Colombaro avvicinandosi agli avversari. Ma la squadra di casa riesce a rubare palla e segnare il sesto gol che chiude la partita.

L’8ª giornata

Antonio Padovani - Hatria Team 3-3

Atletico Sambuceto - Futsal Vasto 6-4

Atletico Silvi - Liscianti Teramo 0-0

Free Time L’Aquila - Es Chieti 7-0

Montesilvano - Sport Center 2-6

Orione Avezzano - Area L’Aquila 1-2

riposa: Magnificat

La classifica: 22 Free Time Aq; 17 Atletico Sambuceto; 14 Sport Center, Atletico Silvi; 12 Orione Avezzano; 10 Hatria Team; 9 Futsal Vasto, Area L'Aquila; 8 Antonio Padovani; 7 Lisciani Teramo; 6 Montesilvano; 4 Es Chieti; 3 Magnificat.