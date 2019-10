Vigili San Salvo, bando per nuova graduatoria: domande entro il 6 dicembre

Scadrà il prossimo 6 dicembre il nuovo avviso pubblico del Comune di San Salvo per la formazione di una e aggiornata graduatoria per attingere nominativi per l’assunzione a tempo determinato degli agenti di Polizia locale.

“Abbiamo predisposto un nuovo bando – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – per predisporre una nuova graduatoria dove attingere personale da destinare a tempo determinato alle diverse attività svolte dagli agenti a servizio della città sia in termini di prevenzione e controllo”.

Sul sito comunale nella sezione avvisi sono a disposizione tutte le informazione per partecipare alla selezione per titoli e colloquio finalizzata a un rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale.