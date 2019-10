Strategie digitali di integrazione dei migranti, al via la due giorni per presentare il progetto Ue

"Il Comune di Vasto è partner di un progetto europeo denominato Eucidin. Il progetto Eucidin, acronimo che sta per EU city digital strategies for immigrants integration, è stato finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Programma Europa per i cittadini - network di città". Lo annuncia una nota del municipio.

"Il progetto ha come capofila la città greca di Korydallos ed è realizzato da una rete che comprende diversi partner provenienti da paesi dell’Unione europea (oltre alla Grecia, la Bulgaria, la Romania, Cipro, la Polonia, la Lettonia e il Belgio). Alcuni dei partner sono autorità regionali o comunali, mentre altri sono organizzazioni per lo sviluppo del territorio e associazioni culturali e saranno presenti a Vastooggi e domani.

In particolare oggi, venerdì 9 novembre 2018 alle ore 16:30, è previsto un momento di saluto in Sala consiliare Giuseppe Vennitti alla presenza del sindaco e del Consiglio comunale, in cui i partner del progetto avranno l'occasione di presentarsi e di spiegare il progetto. Alle 19 seguirà uno spettacolo teatrale di danza teatro in Piazza Barbacani dal titolo Così lascio la terra a cura di Luna Dance Theater.

Sabato 10 novembre a partire dalle ore 9:30 si svolgerà una tavola rotonda presso la Pinacoteca di Palazzo d'Avalos dal titolo The active role of digital Tools in immigrants integration nell'ambito del quale interverranno Il sindaco Francesco Menna, l'assessore alle Politiche europee Anna Bosco, il responsabile del Piano sociale di zona ambito n.7 Antonio Ariano, il dirigente della Regione Abruzzo Raimondo Pascale, il direttore Anci Abruzzo Massimo Luciani, l'assessore alle Politiche sociali Lina Marchesani, l'esperto di progettazione europea Cesare di Martino, ed il PROF. di telecomunicazione dell'Università Tor Vergata Alessandro Vizzarri.

A seguire verrà presentata l'App HappyMegrant".