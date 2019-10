Per sostenere l’Airc appuntamento in piazza con i Cioccolatini della Ricerca

Oggi, sabato 10 novembre, tornano in oltre 1000 piazze italiane i Cioccolatini della Ricerca dell'Airc.

"A fronte di una donazione minima di 10 euro - si legge nella presentazione dell'iniziativa -, i volontari consegneranno una confezione con 200 grammi di cioccolato fondente, alimento che assunto in modica quantità può portare benefici, come spiega Andrea De Censi, Direttore Oncologia Medica dell’Ospedale Galliera di Genova: Sono stati individuati più di 200 differenti composti nei semi di cacao che presentano proprietà benefiche per il corpo umano, in particolare i ricercatori si sono concentrati sui polifenoli che sono particolarmente abbondanti in questa antica pianta. Gli studi hanno dimostrato che una dieta contenente cioccolato fondente riduce il numero di lesioni precancerose attraverso l’inibizione di mediatori infiammatori, l’aumento degli enzimi antiossidanti e di riparazione del DNA e la riduzione della proliferazione cellulare".

Con il ricavato della vendita dei cioccolatini si contribuirà a sostenere il lavoro dei ricercatori.

A Vasto, i volontari dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, saranno per tutta la giornata in piazza Rossetti e presso il centro commerciale del Vasto, in via Cardone.

A San Salvo il banchetto Airc sarà in piazza Papa Giovanni XXIII.

A Lanciano in corso Trento e Trieste.

SCOPRI TUTTE LE PIAZZE - CLICCA QUI.