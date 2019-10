Violenza di genere, Comune di Vasto capofila del Progetto Eva

"E' stata sottoscritta i 6 novembre scorso, nel municipio di Vasto, l’Associazione Temporanea di Scopo del Progetto EVA - Empowerment Verso l’Autonomia delle donne con vissuti di violenza di genere, tra tutti i partner formalmente impegnati a collaborare per la realizzazione del progetto diretto a ideare e realizzare interventi innovativi per favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittima di violenza al fine di renderle protagoniste di un percorso completo individuale di recupero della propria autonomia". Lo annuncia una nota del Comune.

"Il progetto EVA, di cui il Comune di Vasto è capofila, è stato approvato dal Dipartimento per le Pari Opportunità e finanziato per un importo di 280mila euro.

I partner del progetto intervenuti per la sottoscrizione, sono: il Comune di Pescara, il Comune di Chieti, il Comune di Lanciano, il Comune di Guardiagrele, il Comune di Sulmona, il Comune di Castel di Sangro, la Cooperativa sociale Alpha in qualità di gestore del Centro AntiViolenza di Chieti, la Cooperativa sociale Horizon Service in qualità di gestore della Cav/Casa Rifugio di Sulmona, l’Associazione Dafne Onlus in qualità di gestore del CAV di Lanciano, l’Associazione AnanKe in qualità di gestore del CAV di Pescara.

Fanno invece parte della governance del progetto la Regione Abruzzo, l’Anci Abruzzo, la Cna Abruzzo, la Confcooperative Abruzzo, la Confartigianato Chieti, la Confcommercio Chieti e l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Chieti e Pescara.

“Grazie a tutti questi enti ed organizzazioni - commenta l’assessore alle Politiche Sociali, Lina Marchesani - le donne beneficeranno dei vantaggi derivanti dalla costituzione di una rete regionale per l’empowerment e l’inserimento lavorativo. Ciò comporterà un moltiplicarsi delle occasioni di lavoro, non più unicamente su scala locale, ma principalmente su scala regionale e nazionale. Con E.V.A.- Empowerment Verso l’Autonomia delle donne con vissuti di violenza di genere – la Città del Vasto insieme a tutti i partner intende ideare e sperimentare un modello d’intervento da mettere a sistema. In modo da raggiungere tutte le aree regionali, dalla costa alle aree montane”.

“Per conseguire questo obiettivo - sottolinea Licia Zulli, responsabile del Centro Donna Attiva - nel progetto sono coinvolti i principali CAV abruzzesi, le principali Associazioni di Categoria e i Comuni delle 4 province e l’Anci”.