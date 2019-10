Viadotto Sente, Parlamento stanzia 2 milioni di euro. FdI: "Finanziamento sollecitato da noi"

"Il Parlamento ha approvato un primo stanziamento di 2 milioni per permettere la riapertura al traffico del viadotto Sente".

Lo scrive in un comunicato stampa Etelwardo Sigismondi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia.

"Come riconosce l'Ufficio Studi del Senato nelle Schede di Lettura del decreto - sottolinea il leader abruzzese del partito di Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia è stato il primo gruppo parlamentare a sollecitare il Governo con un'interrogazione presentata dal senatore Marco Marsilio il 25 settembre, pochi giorni dopo la chiusura del Viadotto.

Ci auguriamo adesso che i fondi vengano presto impegnati dalle amministrazioni competenti per fare subito i lavori necessari, e che se saranno necessari altri stanziamenti in futuro per la completa messa in sicurezza dell'arteria, non si debba aspettare un'altra emergenza”.