La Runners Casalbordino pronta per le maratone di Atene e Firenze in attesa del Mandamento Tour

Prosegue a gonfie vele il cammino della Runners Casalbordino. La società sportiva del presidente Eric D'Ercole è pronta per volare verso Atene per la Maratona "autentica" del prossimo 11 novembre. Nella capitale greca ci saranno Daniele Antonelli ed Elia Potente, alla prima esperienza, in compagnia di Marco Antonelli e Giampiero Santini. Raggiungere il Panathinaikon Stadium di Atene, il famoso stadio di marmo bianco costruito in occasione delle prime Olimpiadi moderne del 1896, dove i runner correranno per gli ultimi 170 metri fino a raggiungere l’arrivo, è la mission del gruppo casalese. Un altro casalese, Umberto D’Agostino, il 25 novembre sarà alla Maratona di Firenze, dopo essersi aggiudicato già da tempo la classifica interna di società.

Per il presidente del sodalizio il 2018 è stato caratterizzato da tante soddisfazioni nel circuito Corrilabruzzo di cui fa parte anche la gara notturna organizzata per la prima volta la scorsa estate nel centro storico di Casalbordino. "Siamo orgogliosi di portare il nome di Casalbordino in Italia e nel mondo, l’obiettivo per il 2019 sarà quello di incrementare il numero degli atleti. Continueremo la collaborazione con l’Avis Casalbordino, partner di tutte le nostre iniziative. Siamo in piena fase organizzativa del Mandamento Tour del prossimo 16 dicembre, vi aspettiamo a Casalbordino per la non competitiva più lunga d’Abruzzo". Il Mandamento Tour raggiunge il traguardo delle 8 edizioni ed è un appuntamento che cresce di anno in anno, raccogliendo adesioni da tutta la regione - e non solo - per un allenamento colletivo in un panorama affascinante.