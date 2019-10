Risparmio energetico, studenti universitari a lezione da due imprenditori vastesi

Studenti universitari a lezione da due imprenditori vastesi: Luca Lecce e Stefano Sciascio a Pescara per spiegare ai ragazzi come si risparmia l'energia e, di conseguenza, si tutela l'ambiente.

"Energie rinnovabili. Efficienza energetica degli edifici. Risparmio energetico. Sono alcuni del temi affrontati a Pescara, nell'aula 14 della Facoltà di Economia dell'Università d'Annunzio, in viale Pindaro, nel faccia a faccia tra gli studenti del corso di laurea in Economia e due imprenditori vastesi, Luca Lecce e Stefano Sciascio, specialisti del settore", si legge in una nota di Cna Abruzzo. "L'incontro fa parte del progetto Passioni, successi, fatiche, vita, che mette a confronto con i giovani artigiani, imprenditori, artisti e professionisti abruzzesi di successo, grazie all'accordo sottoscritto tra il Dipartimento di Economia e la Cna Abruzzo. I due imprenditori di Vasto, titolari della Lecce Wave, hanno intrattenuto per due ore gli studenti sui temi più importanti riguardanti le fonti energetiche, il loro utilizzo, i modi per risparmiarle".