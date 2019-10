In ospedale per una visita, all’uscita trova l’auto con il lunotto sfondato

È andata in ospedale per una visita e, all'uscita, ha trovato la sua auto con il lunotto sfondato. Amara sorpresa ieri sera per una donna di Casalbordino all'uscita del San Pio, dove si era recata per far visita ad un conoscente. Aveva parcheggiato la sua Renault Captur in una delle traverse di via San Camillo de Lellis, dove si trova l'ingresso dell'ospedale.

Qualcuno, approfittando della scarsa illuminazione della zona, ha infranto il vetro posteriore dell'auto. "Hanno portato via la cappelliera dell'auto - racconta a Zonalocale il figlio della donna - e due pacchi regalo che mia madre aveva lasciato nel portabagagli ma non erano visibili dall'esterno". Al valore di quanto portato via è da aggiungere il costo del lunotto dell'auto, circa 300 euro, che ora andrà sostituito.

Non è il primo furto che si verifica nell'area dell'ospedale. "Dopo quanto accaduto a mia madre - aggiunge il giovane - invito tutti a fare attenzione nel parcheggiare l'auto, evitando zone buie e poco frequentate così da evitare il ripetersi di episodi simili".