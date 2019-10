Lorenzo Del Bonifro ringrazia i tifosi e già pensa alla prossima stagione

Un aperitivo per ringraziare il team, gli amici e i tifosi che lo hanno supportato nel corso della stagione.

Nello scorso fine settimana, Lorenzo Del Bonifro e sua moto fiammante hanno accolto i sostenitori, con cui il giovane pilota vastese si è intrattenuto a parlare del campionato, conclusosi a Misano, della Yamaha R3 Cup [LEGGI] e delle prospettive future.

"Stiamo valutando - hadetto nei giorni scorsi a Zonalocale - a quale campionato partecipare, ci sono alcuni fattori da esaminare per scegliere se continuare in Yamaha R3 Cup o passare alle moto 600. Di certo andremo avanti e mi auguro di poter avere lo stesso sostegno avuto in questa stagione".