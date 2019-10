Il sansalvese Nicola Marcello è il nuovo allenatore del Fresa Calcio

La dirigenza del Fresa Calcio ha scelto il successore di Di Santo sulla panchina dei biancorossi. Ad allenare i fresani sarà Nicola Marcello che tra le esperienze più recenti annovera quella alla guida dello Sporting San Salvo sempre in Prima categoria.

I biancorossi,reduci dal pareggio col Roccaspinalveti, attualmente sono settimi in una classifica abbastanza corta. Dopo la vittoria contro la Virtus Tufillo in Coppa Abruzzo, il primo novembre, l'ormai ex Di Santo presentò le dimissioni.

Per Marcello non si tratta di un esordio assoluto sulla panchina del Fresa, ma di un ritorno dal sapore nostalgico: proprio a Fresagrandinaria negli anni '90 iniziò la propria carriera da allenatore allenando la squadra che all'epoca militava in Seconda categoria.

Il primo banco di prova sarà domenica prossima in trasferta contro l'Atletico Francavilla attualmente ultimo in classifica.