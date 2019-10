Bassi eletto vice presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari cattoliche in Europa

L’avvocato vastese Vincenzo Bassi è stato eletto vicepresidente della Fafce, la Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa. Bassi è anche membro del Consiglio del Forum nazionale delle associazioni familiari, con delega agli Affari giuridici.

“Svolgerò quest’incarico con spirito di servizio”, sottolinea il neo vicepresidente da Bruxelles, sede della Federazione. “Un compito come questo per me è un’ulteriore responsabilità. Comunque non mi sento preoccupato, ho il supporto della mia famiglia e del Forum. M’impegnerò a far sì che si parli ancor più della bellezza della famiglia e del suo ruolo essenziale per il bene comune della società. Aiuterò perciò la Fafce a promuoverla e raccontarla come risorsa che vuole assumersi responsabilità senza essere ostacolata”, aggiunge Bassi.

“L’elezione di Vincenzo Bassi è frutto di un grande lavoro di squadra. In questo modo, auspichiamo che si possa costruire un Paese sempre più a misura di famiglia. Da tutto il Forum auguri sinceri di buon lavoro”, è il commento del presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo.

La Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa (FAFCE) è stata fondata nel 1997. È riconosciuta dal Consiglio d'Europa come Organizzazione non governativa con uno status partecipativo. Il segretariato generale ha sede a Bruxelles. FAFCE lavora sia nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea che del Consiglio d'Europa.