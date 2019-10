Via Osca, l’asfalto a toppe non copre tutte le buche

Diciotto giorni fa la consegna dei lavori, più volte annunciati nei mesi scorsi.

Ora che gli interventi sono terminati, via Osca si presenta così: non sarà più la mulattiera che è stata fino a tre settimane fa, ma l’asfalto a toppe evidenzia che non tutte le buche sono state rattoppate.

E' sempre più difficile vedere una strada rifatta per intero.

Ecco il video.