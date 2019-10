Terreni coltivati classificati (e tassati) come edificabili, il Comitato: il 10 dibattito pubblico

"Variante semplificata al Prg per il declassamento di aree edificabili". Se ne parlerà a Vasto il 10 novembre alle ore 18,00 in un convegno organizzato dal Comitato Aree Edificabili; lo scopo è quello di convincere l’amministrazione comunale che è possibile utilizzare tale procedura in tempi brevi, senza ricorrere alla variante generale, che avrebbe bisogno di tempi molto più lunghi", si legge in una nota del sodalizio dei proprietari, che chiedono il declassamento dei loro appezzamenti per evitare di pagare tasse che ritengono ingiuste, perché i loro lotti sono "teoricamente aree edificabili, in pratica no, ma devono pagare l'Imu come se fossero terreni su cui si può costruire", avevano scritto a gennaio in un comunicato stampa in cui rendevano di pubblico dominio le loro richieste.

Il dibattito, si svolgerà nella sede della Società operaia di mutuo soccorsi, in Vico Raffaello,1 e sarà moderato dalla giornalista Anna Bontempo.

I relatori, tutti di lunga e autorevole esperienza professionale, illustreranno le motivazioni della fattibilità, sotto l’aspetto tecnico , legislativo, ed amministrativo. Hanno assicurato la partecipazione, oltre al primo cittadino di Vasto, Francesco Menna, il vice sindaco e assessore all'Urbanistica, Giuseppe Forte, gliassessori e i consiglieri comunali.

Auspichiamo tutti un sereno dibattito con il fine di poter dare soluzione al disagio di molti cittadini che hanno richiesto il declassamento dei loro terreni, da edificabili ad agricoli da ormai due anni".

PROGRAMMA

Ore 18:00 - Introduzione al convegno, apertura dei lavori, saluti da parte del comitato promotore

Ore 18:15 - Stato di avanzamento delle Istanze di declassamento, presentate nel 2016, a seguito del Bando pubblico

Relatore: Michele Giannone, comitato promotore.

Ore 18:30 - Aspetti legislativi per l’adozione di variante semplificata al Prg

Relatori: avvocati Salvatore De Simone e Giuseppe Gileno

Ore 19:00 - Iter amministrativo utile all’adozione di una variante semplificata al Prg

Relatore: Mario Colantonio, assessore Urbanistica del Comune di Chieti.

Ore 19:15 - Conclusioni: a cura dell’ufficio Urbanistica del Comune di Vasto

Relatore: Stefano Monteferrante, dirigente del settore Urbanistica del Comune di Vasto.